أفلام سينمائية شارك ببطولتها محمد رشدي أمام كبار الفنانين

البداية في السينما من خلال الغناء أمام كبار المُطربين

محمد رشدي وتجربة التمثيل في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 07:20 مساءً - يعد المُطربواحدًا من رواد الغناء الشعبي في مصر ومن أهم الأصوات الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي، حيث تميزت أغانيه دوماً بالبساطة وكانت تُعبر عن طبقات الشعب المصري والعربي المختلفة بإطار منوالتي تعاون من خلالها مع كبار الملحنين.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد رشدي بمجال الأغنية على مستوى الوطن العربي، إلا أن كان له تجربة خاصة مع السينما من خلال المُشاركة ببطولة عدد من الأفلام السينمائية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.حقق الفنان محمد رشدي نجاحًا كبيرًا بالغناء، حيث حققت أغانيه إنتشارًا كبيرًا لدى الجمهور كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية بالغناء.وجاءت المُشاركة الأولى للفنان محمد رشدي في السينما أمام الفنان فريد شوقي من خلال فيلم "سلطان" والذي تم عرضه عام 1958 حيث قدم أغاني الفيلم، وفي نفس العام تم عرض فيلم "أبو حديد" من بطولة الفنان فريد شوقي أيضًا.وفي عام 1959 شارك الفنان محمد رشدي بالغناء أيضًا في أفلام "عفريت سمارة" من بطولة الفنانة تحية كاريوكا، و "سمراء سيناء، المارد، جدعان حارتنا".في عام 1965 جاءت المُشاركة الأولى بالتمثيل للفنان محمد رشدي من خلال فيلم "6 بنات وعريس" والذي جسد خلال أحداثه شخصية "مسعود" أمام كل من محمد عوض، أمال فريد، أمين الهنيدي كما شارك ببطولة فيلم "حارة السقايين" عام 1966.وعقب النجاح الكبير لأغنية الفنان محمد رشدي "عدوية" والتي تعاون من خلالها مع الملحن بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، قدم فيلم سينمائي بنفس الإسم عام 1968 والذي جسد بطولته أمام ناهد شريف، حمدي أحمد وعدد كبير من الفنانين.يُمكنكم قراءة:وطوال مسيرته الفنية وحتى نهاية السبعينيات شارك الفنان محمد رشدي ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار الفنانين ومن أبرزها "السيرك، ورد وشوك، فرقة المرح، المرايات".وكان قد حقق الفنان محمد رشدي طوال مشواره الفني نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى الغناء أو التمثيل وقدم العديد من الأغاني التي تعلق بها الجمهور حتى الآن، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 مايو عام 2005 عن عمر ناهز الـ77 عامًا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».