تفاصيل خروج مسلسل حرب الجبالي إلى النور بعد تأجيل 3 سنوات

"حرب الجبالي" مؤجل منذ 3 سنوات

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قصة مسلسل "حرب الجبالي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 07:20 مساءً - بعد سنوات من الانتظار، خرج مسلسل "" بطولة الفنانإلى النور وتم الإعلان عن عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليكون أول الأعمال الدرامية فيعلى القنوات الفضائية بعد انتهاء، الذي يعد الموسم الدرامي الأكبر خلال العام.مسلسل "" مكوّن من 45 حلقة وانطلق تصويره في يونيو من عام 2022 وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد خلال شهر نوفمبر من نفس العام، ومنذ ذلك الوقت اختفت أخبار العمل ولم يتم تحديد موعد عرضه، وتأجل على مدار 3 سنوات دون ان يعلم أحد من أبطاله عن مصيره، حتى أعلنت قناة mbc مصر عن عرض العمل على شاشتها قريباً بنشر البوستر الدعائي الرسمي.يمكنكِ قراءة.. 7 مسلسلات جديدة جاهزة للعرض.. أبرزها كتالوج وحياة أو موتمسلسل "" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداث مسلسل "" في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، حول صراع الخير والشر بين عائلتين، هما الجبالي المتمثلة في صلاح عبد الله وأحمد رزق والعائلة الأخرى رياض الخولي وأحمد خالد صالح، ومع تتابع الأحداث يتورط العديد من أبطال المسلسل في العديد من الأزمات التي يحاولون حلها ونرى في النهاية أيهما سينتصر الخير أم الشر؟.إقرئي أيضاً.. خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025يذكر أن أحمد رزق شارك في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "" وجسد خلال أحداث العمل شخصية عفيفي أبو العباش أخو، وضم العمل عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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