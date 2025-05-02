راسل براند أمام القضاء البريطاني اليوم بأولى جلسات محاكمته

ميرنا وليد - بيروت - مثل الممثل البريطاني راسل براند البالغ من العمر 49 عاماً أمام محكمة و ستمنستر في العاصمة البريطانية لندن اليوم، لمواجهة اتهامات تتعلق بالإغتصاب والإعتداء الجنسي على أربع سيدات، تعود وقائعها إلى الفترة بين 1999 و 2005، و تشمل التهم: اغتصاب، اعتداء غير لائق، وتهمتين بالاعتداء الجنسي، وقعت إحداها في بورنموث و البقية في وسط لندن، براند نفى الاتهامات، و إعتبرها جزءًا من "حملة موجهة" ضده لأسباب سياسية أو إعلامية، مؤكدًا استمراره في تقديم برنامجه كالمعتاد، و تمسكه بالدفاع عن نفسه قانونيًا.

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