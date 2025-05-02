فن ومشاهير

راسل براند أمام القضاء البريطاني اليوم بأولى جلسات محاكمته

0 نشر
0 تبليغ

  • راسل براند أمام القضاء البريطاني اليوم بأولى جلسات محاكمته 1/3
  • راسل براند أمام القضاء البريطاني اليوم بأولى جلسات محاكمته 2/3
  • راسل براند أمام القضاء البريطاني اليوم بأولى جلسات محاكمته 3/3

ميرنا وليد - بيروت - مثل الممثل البريطاني راسل براند البالغ من العمر 49 عاماً أمام محكمة و ستمنستر في العاصمة البريطانية لندن اليوم، لمواجهة اتهامات تتعلق بالإغتصاب والإعتداء الجنسي على أربع سيدات، تعود وقائعها إلى الفترة بين 1999 و 2005، و تشمل التهم: اغتصاب، اعتداء غير لائق، وتهمتين بالاعتداء الجنسي، وقعت إحداها في بورنموث و البقية في وسط لندن، براند نفى الاتهامات، و إعتبرها جزءًا من "حملة موجهة" ضده لأسباب سياسية أو إعلامية، مؤكدًا استمراره في تقديم برنامجه كالمعتاد، و تمسكه بالدفاع عن نفسه قانونيًا.

7abfbd87ca.jpg03b4008e3d.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر راسل براند أمام القضاء البريطاني اليوم بأولى جلسات محاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا