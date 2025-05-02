ديو يجمع بين الشاب قادر وفنانة بريطانية

ميرنا وليد - بيروت - أغنية "حبيبي" ديو يجمع بين الشاب قادر والمغنية البريطانية إيڤ ياسمين وقد تم طرح العمل على اليوتيوب والإذاعات.

العمل عبارة عن أغنية تجمع أيضا بين عالمين من الموسيقى، عالم البوب الإنكليزي، بأداء من الفنانة الشابة إيڤ ياسمين، وبين عالم الفيزيون وموسيقى العالم التي تستهوي الشاب قادر في أعماله.

"حبيبي" هي أغنية باللغتين المغربية والإنكليزية، كتب كلماتها كل من عمر البركاوي والشاب قادر، الموسيقى والتوزيع من تنفيذ الفنان عمر البركاوي. وقد تم تسجيل الأغنية بين استديوهات لندن في بريطانيا وباريس في فرنسا.

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