لأول مرة من الداخل.. جولة في شقة بوتين الخاصة داخل الكرملين

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مشاهد جديدة من داخل شقته الواقعة قرب مكتبه في الكرملين، وذلك ضمن مقتطفات من فيلم وثائقي سيُعرض على قناة "روسيا-1" في 4 أيار.
ورافق الصحافي بافل زاروبين بوتين خلال الجولة، حيث عرض له غرفة تحتوي على صورة للإمبراطور ألكسندر الثالث وبيانو أبيض، إضافة إلى مكتب ومصلى منزلي. وأكد بوتين أنه ينام في هذه الشقة منذ نحو 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه استقبل فيها الرئيس الصيني عام 2023. الفيلم يسلّط الضوء على جانب شخصي نادر من حياة الرئيس الروسي.
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