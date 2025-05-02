تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين

ميرنا وليد - بيروت - من أجل تعزيز الشراكة الثقافية والفنية، وقّعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة الفنانين الأردنيين، وذلك ضمن استعدادات الدورة الـ39 للمهرجان لهذا العام.

جرى توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء 30 نيسان/أبريل في المركز الثقافي الملكي، بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين النقابة من تولي مهمة التعاقد مع الفنانين الأردنيين من مختلف التخصصات الفنية، بما يضمن تعزيز حضورهم ضمن فعاليات المهرجان. ووقع الاتفاقية عن إدارة المهرجان المدير التنفيذي أيمن سماوي، وعن نقابة الفنانين نقيبها محمد يوسف العبادي.

وأكد وزير الثقافة في كلمته أن مهرجان جرش سيظل منارة ثقافية ووطنية تُبرز الإبداع الأردني، وجسرًا لتعريف العالم بالفنان والشاعر والحرفي الأردني، مشددًا على أهمية حضور المثقف والفنان الأردني في مختلف مفاصل المهرجان، باعتباره ركيزة أساسية منذ انطلاقه قبل أكثر من أربعين عامًا.

وأوضح الرواشدة أن نقابة الفنانين تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية التي تسهم في صياغة الخطاب الوطني وتشكيل الهوية الفنية، من خلال ما تقدمه في مجالات الموسيقى والمسرح والدراما، إضافة إلى دورها في إحياء التراث الوطني بمختلف أشكاله.

من جانبه، أعرب أيمن سماوي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية، معتبرًا أن مشاركة الفنان الأردني في مهرجان جرش أصبحت عنصرًا أساسيًا في تشكيل الهوية الثقافية والوطنية، ومؤكدًا أن نجاح المهرجان يتحقق بالتشاركية بين مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة.

كما عبّر نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي عن تقديره لهذه الشراكة، مشيدًا بجهود إدارة المهرجان في دعم الفنان الأردني وإشراكه جنبًا إلى جنب مع الفنانين العرب، بما يعزز من مكانته على المستويين المحلي والإقليمي.