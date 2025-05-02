“الكينغ” يوقّع مع روتانا: محمد منير إضافة إبداعيّة

أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى عن توقيع عقد فنّيّ مع النّجم المصريّ الكبير محمّد منير، أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربيّ، وذلك في خطوة استراتيجيّة تهدف إلى تقديم أعمال غنائيّة وموسيقيّة جديدة تليق بتاريخ “الكينغ” ومسيرته الفنّيّة الحافلة .

بهذه المناسبة، صرّح الرّئيس التّنفيذيّ لروتانا: إنّنا في روتانا نعتزّ بانضمام الفنّان الكبير محمّد منير إلى عائلة المجموعة بما يمثّله من قيمة فنّيّة كبيرة تجاوزت حدود مصر إلى العالم العربيّ، إذ إنّ صوته وإرثه الفنّيّ يشكّلان إضافة حقيقيّة إلى رصيد مكتبة روتانا الموسيقيّة”.

من جهته، أعرب الفنّان محمّد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلًا: “إنّي سعيد جدًّا بانضمامي إلى روتانا وأثق بأنّ هذه الشّراكة ستثمر أعمالًا تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربيّ، و أعد الجماهير بمفاجآت قريبة، وسأكون دائمًا عند حسن ظنّكم.”

على صعيد آخر، يعود محمّد منير، بعد فترة من الغياب، لإطلاق ألبومه الجديد الّذي يأتي وسط ترقّب وحماسة كبيرة من جمهوره ومن المقرّر إصداره بالتّزامن مع عيد الأضحى المقبل.

الألبوم يضمّ عشر أغنيات جديدة ويتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشّعراء منهم هالة زيّات ومصطفى حدوتة ومنّة القيعي وتامر حسين وكوثر مصطفى كما يشهد أوّل تعاون بين منير والملحّن عزيز الشّافعي، إلى جانب أحمد زعيم، إيهاب عبد الواحد والرّاحل محمّد رحيم.

أمّا التّوزيع الموسيقيّ فقد شارك فيه كلّ من عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، بينما تولّى أمير محروس مهام الـ”ميكس والماستر” للأغاني.

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ويأتي هذا الألبوم في وقت كانت فيه الحالة الصّحّيّة لمحمّد منير، قد أثارت قلق جمهوره، خاصّة بعد غيابه عن حفل تكريمه خلال يوم الثّقافة المصريّة في دار الأوبّرا.