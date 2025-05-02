شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "العايق" بقصر الأمير طاز بداية من الأحد 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف قصر الأمير طاز العرض المسرحي "العايق" إخراج نور عفيفي وتأليف أميرة عز الدين، وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعرض مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم لمؤلفة العمل المسرحي، وأشعار طارق عمار، وموسيقى والحان وتوزيع عمرو العدوي، وغناء چون سامي، وسينوغرافيا مونيكا مدحت، وكيروجراف محمد سعد، ومخرج منفذ نورا صلاح الدين/ دينا سيف.

مسرحية "العايق" تدور أحداثها عن الحكاية الشعبية "علي الزيبق والمقدم دليلة" بشكل جديد ومغاير، والعمل بطولة الفنان الكبير اشرف فاروق بمشاركة محمد سعيد وماجدة اللبان وايتن محمد ونورا فياض وعبد الرحمن البارودي وأحمد سليمان وعمرو حسام بونو وسماح غالي و كريم محمود وبهجة ومحمد البدر ومحمود عوض وعادل مراد والطفلة ريتاج ونخبة من الممثلين الشباب.

مسرحية "العايق" تبدأ أولي عروضها يوم الأحد 4 مايو، وتستمر حتي 8 من الشهر الجاري، ويعرض في السابعة والنصف مساء، والعمل يقدم ضمن التجارب النوعية (طبيعة مكانية مغايرة) ويقدمه إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بفرع ثقافة القاهرة (قصر ثقافة عين حلوان)، وهو من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح.