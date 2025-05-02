رحيل ممثل مغربي شهير بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الممثل المغربي محمد الشوبي بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة حزن عارمة في الأوساط الفنية والثقافية. كان الراحل في وضع صحي حرج خلال الأسابيع الماضية، حيث أطلق فنانون نداءات إنسانية للبحث عن متبرع بالكبد، لكن حالته تدهورت بشكل سريع. يُعد الشوبي من أبرز رموز المسرح والدراما المغربية، إذ بدأ مسيرته من مسرح الهواة قبل أن يتخرج من المعهد العالي للفن المسرحي، وشارك في العديد من الأعمال المميزة مثل "أولاد الناس". نعت المخرجة لطيفة أحرار الراحل بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بالمثقف والممثل النبيل الذي سيظل في الذاكرة.

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