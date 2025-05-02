ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تركية ان شخصية "ميري" ستنفصل عن مسلسل "شراب التوت"، والتي تجسدها الممثلة التركية شيبنام بوزكلو.

وكانت انتشرت صورة للممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو، المعروفة بـ "بامبي"، من وداعها لفريق مسلسل "شراب التوت"، وذلك برفقة "نورسما، ميري، ودوغا"، في حين غابت "نيلاي" عن الصورة، ما يعزز حقيقة الخبر الذي انتشر بأن دور "بامبي" لم ينتهِ كما قيل مؤخراً، إلا أنه تم طردها من المسلسل، بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي"، والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الشخصية في "شراب التوت" لن تستمر الى الموسم الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.