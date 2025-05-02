"الفن" في كواليس تصوير "جيناك" للشامي.."اليوم الشامي أهم من يا ليل ويالعين"

ميرنا وليد - بيروت - يُبدع الفنان الشامي كل مرة بأغنياته، فتحقق رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وتُصبح على الفور حديث الجمهور، فيتسارع الملايين لإستماعها وتداولها، فتُصبح فعلا رفيقة مناسباتهم المميزة.



الشامي أطلّ بأغنية جديدة تحمل عنوان "جيناك" صوّرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها عبر يوتيوب، موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس التصوير، وأجرينا لقاء مع الشامي تحدثنا فيه عن تفاصيل العمل الفني الجديد، واستطاعته في كل مرة أن يحتل التريند ويُتابع نجاحه بقوة لافتة.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.

