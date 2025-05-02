كانيلو وسكول: جاهزون لخوض نزال الحسم في “Fatal Fury” ومتحمسان لتجربة الرياض الفريدة

شهد المسرح العالمي في بوليفارد سيتي مساء اليوم (الخميس) انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بجميع الملاكمين المشاركين في ليلة “Fatal Fury” على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق، والتي تُعد إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

المؤتمر الذي استمر على مدى ساعتين وسط حضور لافت من وسائل الإعلام العالمية، تحدث فيه نجم الحدث الملاكم المكسيكي الشهير ساول “كانيلو” ألفاريز، إلى جانب خصمه الكوبي الخطير ويليام سكول، الذين سيتواجهان ليلة الأحد المقبل.

وعبّر كل من كانيلو وسكول خلال المؤتمر عن جاهزيتهما التامة لهذا النزال، مؤكدين أن الاستعدادات في الرياض كانت على أعلى مستوى، سواء من حيث التدريبات أو التحضير الذهني. وأوضحا أنهما وصلا إلى المملكة منذ وقت مبكر للدخول في معسكر تدريبي مكثف شمل تأقلمًا تدريجيًا مع الطقس والتوقيت، مشيدين بظروف التدريب المميزة والمرافق المتاحة. وأجمع كلا الملاكمين على أن التجربة في الرياض فريدة من نوعها، وأنهما يشعران بحماس كبير لخوض هذا النزال، مع ثقة عالية في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهما حول العالم.

وكان قد شارك عدد من الأسماء البارزة في مجال الملاكمة مثل البطل المكسيكي الشاب خايمي مونغويا (وزن متوسط)، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة، منافسه الفرنسي برونو سوراسي و الكونغولي القوي مارتن باكولي، في وزن الوزن الثقيل، ونده النيجيري إيفي أجاجبا، إضافة إلى البطل السويدي المخضرم بادو جاك، الذي يواجه الملاكم الكندي رايان روزيكي، حيث أبدى الملاكمون حماستهم الكبيرة خلال المؤتمر، وأكدوا في تصريحاتهم شعورهم بالفخر لكونهم جزءًا من هذا الحدث، مشيرين إلى جاهزيتهم التامة لتقديم أفضل ما لديهم داخل الحلبة.

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كما عبّروا عن إعجابهم بالتنظيم رفيع المستوى والحضور الجماهيري المتوقع، مشيدين بالدور الكبير الذي تلعبه العاصمة السعودية الرياض في تقديم صورة مميزة لرياضة الملاكمة، من خلال فعاليات موسم الرياض التي أصبحت علامة فارقة في عالم الملاكمة على المستوى الدولي.