ريتشارد غير يشنّ هجومًا صاعقًا على دونالد ترامب ويطرح هذا السّؤال

شنّ الممثّل ريتشارد غير هجوما صاعقًا على الرّئيس الحاليّ للولايات المتّحدة الّذي أكمل مؤخّرًا مئة يوم في منصبه. “لا أحد يعرف أو لديه أي فكرة عمّا يفعله دونالد ترامب، لكنّه يستمتع بالفوضى”.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانيّة “إيفي”: “أطرح هذا السّؤال باستمرار، وتحدّثت مع أصدقائي الجمهوريّين والدّيمقراطيّين والمنظّمات غير الحكوميّة… لا أحد يعرف من أين يأتي هذا الرّجل أو إلى أين يتّجه”. إنّ سياسات الزّعيم الأميركيّ أصبحت على كلّ لسان: التّرحيل الجماعيّ والتّخفيضات والرّسوم الجمركيّة والموقف المثير للجدل بشأن الصّراعات مثل الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأصرّ الممثّل على انتقاده رئيس الولايات المتّحدة. وقال خلال إطلاق فيلمه الوثائقيّ “الحكمة والسّعادة” في مهرجان برشلونة السّينمائيّ: “ترامب هو شخص يحبّ تدمير الأشياء، إنّه مثل طفل مدلّل لا يحبّ سوى التّدمير”. أعرب ريتشارد جير عن أسفه للمسار الّذي تسلكه السّياسة الدّوليّة: “كانت لدينا علاقات مع بقيّة العالم، قائمة على أسس نفخر بها، كحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة وحسن نيّة الشّعوب والحكومات. أمّا الآن، فقد أصبح دافعهم اقتصاديًّا بحتًا، ولا أحد، حتّى من حولهم، يعلم ما يحدث، أو ما يفكّرون فيه أو ما يفعلونه”.

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واعترف ريتشارد غير بأنّه يفتقد المزيد من الأصوات المعارضة داخل حزب ترامب نفسه: “أنا مرعوب من عدم وجود جمهوريّين ينتقدون هذه السّياسات الرّهيبة، الجمهوريّون الّذين اعتادوا الدّفاع عنع برامج المساعدات الغذائيّة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، وحتّى أوقفوا برامج الغذاء في المدارس الأميركيّة”.