شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يكشف كواليس آخر عمل جمعه بـ سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسن الرداد خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: "سليمان عيد من الشخصيات التي أحبها كفنان، برغم من أن علاقتي به لم تكن قوية، إلى أن عملنا سويًا في مسرحية، وكما هو معروف أن المسرح يقرب الناس من بعضها، وقدمنا أكثر من عمل مسرحي آخرها مسرحية التلفزيون، ووجدت فيه إنسان طيب وفنان مسالم بشوش، لا يغير من زملائه يعمل على إسعاد كل من حوله".

وتابع: آخر أعمالنا كان مسلسل عقبال عندكوا، وكل كواليسه كانت جميلة، وأتذكر أنه كان يطور من المشاهد ويساعد زملائه، والكوميديا الذي يقدمها، مازالت تعيش لوقتنا الحالي، ودائما كنت أقول له: "أنت نبيل الحلفاوي الكوميديا" وذلك من كثرة تركيزه لخروج كوميديا تعيش.

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض، بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نماذج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وإيمى سمير غانم كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.