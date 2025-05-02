شكرا لقرائتكم خبر عن الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ المسرحي يعزز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بندوة بعنوان "واقع التبادل المسرحي بين كوريا الجنوبية ومصر" مع المخرج والفنان الكوري البروفسير جون وونج سون، وذلك ضمن ندوة الذكرى الـ30 للتبادل الثقافي والفني بين كوريا الجنوبية ومصر، والتي عقدت ضمن فعالية التبادل الثقافي والفني بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتحدث الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان خلال الندوة عن دور الذي لعبه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية عبر دوراته السابقة، وكيف ساهم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في إحداث حراك فني وثقافي وفكري بين البلدين مشيرًا خلال الندوة إلى إيمانه بالمسرح كقوة ناعمة لها دور أساسي في تنمية ونهضة الشعوب وذلك من خلال المهرجانات والملتقيات الفنية التي تسمح لفناني مصر وكوريا الجنوبية والبلاد الأخرى بالالتقاء وتبادل الخبرات والمعرفة والتكوين الفني والفكري نحو الآفاق العالمية من أجل رفعة المسرح المصري والعربي الذي يساهم في التنمية المستدامة للإنسان.

وتضمنت الندوة الرئيسية عدة موضوعات ومنها "الكي بوب والثقافة الكورية" وتحدث بها المدير التنفيذي يو جايهون، "ومستقبل التعليم الفني التحديات والفرص في العصر الرقمي" وتحدث بها كل من داي يونغ لي والدكتور هشام جمال، الرسائل الاجتماعية عبر الفن وتحدثت بها تشو كانغ هون ونادين عبد الغفار، دور التصوير الفوتوغرافي في العصر الرقمي وتحدث بها كل من يو سو تشان وعلاء الباشا.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.