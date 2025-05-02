سهر الصايغ ترد على انتقادات حكيم باشا وموقفها من تجميل أسنانها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 04:18 مساءً - حلّت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة ON، للحديث عن نجاحها الفني بعد مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا"، الذي تم عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث ردت على الانتقادات التي وُجهت للهجة الصعيدية المستخدمة في العمل، مؤكدة احترامها الكامل لكل الآراء، ومعتبرة أن النقد جزء طبيعي ومتوقع من عرض أي عمل للجمهور.

سهر الصايغ عن انتقادات لهجة حكيم باشا: الجمهور يقول ما يريده

وقالت سهر الصايغ: "بالنسبة لي الجمهور يقول اللي هو عايزه، على راسي وحقهم طبعاً، إحنا بنعمل أعمال تُعرض للناس، وبنبقى منتظرين تقييمهم، فأي حد قال رأيه على راسي، وكتّر خيرهم إنهم شافوا المسلسل". مضيفة أن فريق العمل بذل مجهوداً كبيراً لتقديم اللهجة الصعيدية بدقة، موضحة أنهم خضعوا لفترة طويلة من التدريب وجلسات البروفات تحت إشراف مصحح اللهجة محمود عفت.

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وأوضحت سهر الصايغ أن النجع الذي دارت فيه الأحداث هو مكان خيالي يُدعى "نجع الباشا"، لكنه منسوب جغرافياً لمحافظة قنا في صعيد مصر، مشيرة إلى أن اختلاف اللهجات بين المراكز والنجوع وحتى بين الفئات العمرية أمر طبيعي في كل محافظات الصعيد، مردفة: قيل لنا إن كل محافظة وكل مركز وكل نجع له لكنة، ولهم مصطلحات خاصة بهم، وجوا كل نجع كل فئة عمرية بتتكلم بطريقة".

سهر الصايغ: الناس كانت بتدعي عليَّ بسبب دور برنسة

وعن دور "برنسة" التي جسدت شخصيتها خلال أحداث المسلسل، أوضحت سهر أن الشخصية شريرة بشكل مبالغ فيه، ولكن تم التمهيد لهذا الشرّ منذ الحلقة الأولى، حتى لا يشعر الجمهور بخضة تجاه الأمر، موضحة أن الشخصية كانت ذات لمحة كوميدية، حتى يتقبل الجمهور أفعالها. مضيفة: "بعد المشهد اللي حطيت فيه الثعبان، في ناس قالتلي أنا بدعي عليكي في العشر الأواخر في رمضان، وفي ناس قالتلي قمت أطمن على ابني".

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وفيما يتعلق بتعاملها مع الثعبان خلال الأحداث، أوضحت أن الثعبان كان معه مدربه الخاص خلال كواليس التصوير، مشيرة إلى أنهم أخبروها بأن الثعبان لن يضرها لأنه يُنتزع منه السُم كل 48 ساعة، مضيفة: "فمسكته وهو كان مخيف جداً بصراحة، وكان التصوير الساعة 5 الفجر والنهار قرّب يطلع، فكان المشهد هيبقى راكور، فصوّرنا بسرعة لأن مفيش وقت وعشان كده مسكته".

استمرار العمل كطبيبة أسنان بالتوازي مع التمثيل

سهر الصايغ تطرقت للحديث عن عملها طبيبة أسنان بالتوازي مع التمثيل، وسبب عدم ترك مهنتها بعد الشهرة والنجومية، وقالت: "أحب مهنتي، وهذا سبب استمراري فيها، الواحد عشان يكمّل فى حاجة وينجح فيها لازم يحبها حتى لو 3 أو 4 حاجات مع بعض، ولأني أحب التمثيل وطب الأسنان، أجمع بينهما رغم الصعوبات، خاصة إني تعبت جداً في الدراسة؛ لأنها كانت وقت مشاركتي المكثفة في الأعمال الفنية، أو ما يسمى بالانتشار".

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وعن سبب عدم إجرائها تجميلاً في أسنانها، قالت سهر: "عن نفسي أرى هذا الموضوع بيتعمل من أجل إصلاح شكل معين، فلو إنت مش عندك حاجة مش لازم تعمله مفيش أحلى من الشكل الطبيعي، وأنا مقـتنعة بشكلي الحمد لله وعاجبني، وعشان كمان التمثيل لو خليت أسناني كلها لون واحد مش هعرف أعمل دور واحدة شعبية مثلاً، أصل كنت هعمل مثلاً دور مليكة في المداح إزاي؟ هتبقى عفريتة عاملة "هوليوود سمايل"!

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