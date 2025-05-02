آية سماحة لزوجها في يوم ميلاده: كل سنة وأنت سيد الرجالة

آية سماحة تحتفل بميلاد زوجها بعد أيام من ميلادها

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آية سماحة تستأنف تصوير "ظروف غامضة" مع أمير كرارة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 04:18 مساءً - احتفلت الفنانةبيوم ميلاد زوجها المنتج والمخرج– حفيد الفنان فريد شوقي – حيث عبرت آية عن حبها وفخرها بزوجها من خلال نشر عدد منالتي تجمعهما على حسابها بموقع إنستغرام وعلقت عليها: "كل سنة وانت يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني كل سنة وانت سيد الرجالة".ويأتي احتفال آية سماحة بيوم ميلاد زوجها، بعد أيام من احتفالها بيوم ميلادها وسط الأسرة والأصدقاء وعدد من الفنانين المقربين؛ حيث تواجد كلُ من: ناهد السباعي، محمد أنور، محمد الشرنوبي، محمد شاهين، نسرين أمين، إياد نصار، الذين حرصوا على تهنئة صديقتهم بهذه المناسبة، ونشرت آية الصور على حسابها بموقع إنستغرام.يمكنكِ قراءة.. آية سماحة تسجل حضوراً مكثفاً في السينما بـ 3 أفلام جديدةيذكر أنوزوجهاتعرضا لموجة من الانتقادات مؤخراً بسبب الأزمة التي افتعلها الأخير، والتي جاءت على خلفية اعتراضه بطريقة حادة وغير لائقة على الصحفيين والمصورين الذين قاموا بالتغطية الإعلامية لعزاء الفنان الراحل سليمان عيد، الأمر الذي أثار غضب الكثير منهم، حتى قرر الثنائي احتواء الموقف من خلال منشورات تحمل طابع الاعتذار عما بدر منهما.وعلى المستوى العملي، استأنفتتصوير مشاهد مسلسل "" مع أمير كرارة في إحدى المدن الساحلية، بعد فترة من التوقف بسبب الانشغال بمسلسلات، والعمل مكّون من 10 حلقات ويأتي من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل آية سماحة وصدقي صخر، نبيل عيسى، تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل تاجر، ويتم البحث عن الجاني.إقرئي أيضاً.. بالسينما والمنصات.. أمير كرارة يعوض غيابه عن دراما رمضان 2025يُذكر أن آية سماحة قدمت في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "" وجسدت شخصية "سما" خطيبة كابتن حسام الذي يجسده الفنان أكرم حسني، وتنشأ بينهما العديد من المفارقات الكوميدية، وشارك في العمل سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي عمر شوقي، سامي مغاوري، محمد رضوان، مؤمن نور ، ميمي جمال، وئام مجدي ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي.

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