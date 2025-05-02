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توم كروز وآنا دي أرماس يعيشان قصة حب

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ميرنا وليد - بيروت - يعيش النجم العالمي توم كروز، علاقة حب جديدة مع الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وذلك بحسب ما أكدت صحيفة "ديلي ميل".


وكشفت الصحيفة أن علاقة كروز وآنا بدأت تأخذ منحىً جديًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن شوهدا معا في رحلة جوية إلى لندن قبل أيام من عيد ميلادها السابع والثلاثين يوم الأربعاء.
وبدا كروز في غاية السعادة وهو يقود طائرة هليكوبتر إلى العاصمة البريطانية برفقة صديقته الجديدة.
وكان كروز قد نفى هذه الشائعات عبر مقربين منه، إلا أن مصادر خاصة للصحيفة أكدت هذه العلاقة وكشفت أن أرماس وكروز ارتبطا لأول مرة في عيد الحب بعد أن شوهدا يستمتعان بالعشاء معًا، وقد التُقطت لهما صور عديدة معًا منذ ذلك الحين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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