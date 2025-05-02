أسما إبراهيم تتألق بلوك رياضي في أحدث جلسة تصوير

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها، إذ ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة.

وتألقت أسما في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بملابس رياضية من "DIOR"، إذ اختارت توب باللون الأبيض جاءت بصيحة الكتف الواحد، ونسقته مع بنطلون رياضي باللون الأسود جاء بلمسات بيضاء جانبية. وانتعلت أسما حذاء رياضي باللون الأبيض.

وأكملت أسما إطلالتها بنظارات شمسية سوداء من ديور، وتزينت بمجوهرات فاخرة، إذ اختارت سوارًا بسيطًا من الألماس، وحلقتي أذن.

ومن الناحية الجمالية، تركت أسما شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ملساء، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الجميلة.

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