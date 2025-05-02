شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة عن تكريمها بمهرجان أسوان: فخورة بتكريمي وأسوان حتة من الجنة والان مع تفاصيل الخبر

حلت النجمة لبلبة ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي والناقد الفني علي الكشوطي رئيس قسم الفن، وذلك بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديو المبهج الذي نشرته بمناسبة عيد شم النسيم.

وقالت لبلبة عن تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة: أحب أسوان وأعتبرها أجمل بلد وشعبها جميل، فأسوان هي جزء من الجنة، وسعيدة بتكريمي في المهرجان، فأنا قدمت العديد من الأعمال التي تناقش قضايا المرأة، فالمرأة بنظري هي معجزة، هي الأم، فبرغم كوني لست أم ولكن مشاعر الأمومة بداخلي، وقدمت دور الأم أكثر من مرة ففي فيلم عائلة ميكي قدمت دور الأم الشقيانة التي تعتقد أنها ربت أولادها أفضل تربية لكنها تتفاجأ بتصرفاتهم، وقدمت مسلسل صاحب السعادة وكنت أم وجدة، فأنا أكون سعيدة بدور الأم، ولكني في عيد الأم ينتابني شعور الحزن بسبب وفاة أمي ولكن في النهاية أحمد الله أنني عشت معها إلى أن كبرت وأتمنى أن أراها ولو خمس دقائق فقط.

مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطائها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلما، تعاونت خلالهم مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و "الآخر" و"وإسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"إحترس من الخط".

قدمت للسينما 6 أفلام وهي طفلة أشهرها "حبيبتي سوسو" و"4 بنات وضابط" و"البيت السعيد"، نجحت بعد أن أصبحت نجمة كبيرة أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتين عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجان سينمائي دولي و11 مهرجان عربي.

وأوضحت إدارة المهرجان أن لبلبة هي نموذج رائع للفنانة الشاملة، حيث درست البالية الكلاسيكي، وقدمت كمغنية 268 أغنية، من بينها 30 أغنية للأطفال، حققت من خلالهم نجاحا كبيرا.