شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وآية سماحة فى أول صور من ظروف غامضة بعد استئنافه والان مع تفاصيل الخبر

استأنف النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد ظروف غامضة المكون من 10 حلقات والذي يخوض به أولى تجاربه في دراما المنصات، حيث عاد كرارة لتصوير العمل بمشاركة آية سماحة في احدى المدن الساحلية بعد فترة من التوقف على مدار الأشهر الماضية بسبب الانشغال بتصوير مسلسلات رمضان 2025.



امير كرارة واية سماحة يستكملان مسلسل ظروف غامضة

مسلسل ظروف غامضة تم تصوير نصف أحداثه قبل شهر رمضان الماضى والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، آية سماحة وصدقي صخر، نبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل تاجر، ويتم البحث عن الجاني خلال الحلقات.

وغاب أمير كرارة عن دراما رمضان الماضي، بعدما قدم آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما آية سماحة فشاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل الكابتن المكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاورى، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.



امير كرارة اية سماحة من مسلسل ظروف غامضة



اميرة كرارة اية سماحة وصدقى صخر