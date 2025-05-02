شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد الحديني تنقل حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي على قناة نايل سينما والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المذيعة نهاد الحديني حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم في دورته الـ 73على قناة نايل سينما، حيث ينطلق المهرجان اليوم الجمعة 2 مايو برئاسة الأب بطرس دانيال، وسيشهد حضور كبير من نجوم الفن وسيتم خلال الحفل تكريم عدد من الفنانين والشخصيات التي ساهمت في الحياة الفنية.

تعد نهاد الحديني من مذيعات الجيل الحديث المنضم لشاشات التلفزيون المصري منذ ٢٠٠٨ حيث حاورت كبار الفنانين والسينمائيين والوزراء في إطار تغطية الأحداث السينمائية والثقافية الكبرى، وقد سبق لنهاد الحديني تقديم حفل مسابقة ( إبداع) تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، كما قدمت حلقة مميزة من إنتاج ( قنوات النيل المتخصصة) عن الراحل عبد الرحمن الابنودي وقت وفاته وتم تصوير الحلقة من مسقط رأسه كما قدمت ( نهاد الحديني ) عدة مهرجانات سابقة كمهرجان القلعه للموسيقى والغناء ومهرجان الموسيقى العربية ومهرجان الطبول الدولي وغيرها من المهرجانات والبرامج المميزة على شاشة النيل الثقافية من ضمنها : ليالي - كواليس - هذه ليلتي - حكايات من التراث ،وغيرها من البرامج .

جدير بالذكر أنه قد تشكلت لجنة تحكيم تلك الدورة من المهرجان المركز برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبدالغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.



