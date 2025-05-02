الزميل الان صالح يترشح لعضوية بلدية شبطين وهذا برنامجه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الزميل في قناة أغاني أغاني الان صالح عن ترشحه لعضوية بلدية شبطين، وذلك في الدورة الانتخابية لعام 2025، ضمن لائحة "الاتحاد والإنماء"، مرتكزًا في حملته على برنامج إنمائي يدمج خبرته الطويلة في المجال الفني مع رؤيته لتسويق البلدة وتنشيطها على المستويين الثقافي والسياحي.



يتضمن البرنامج النقاط التالية:

1. وضع شبطين على الخارطة السياحية والفنية

• إطلاق مهرجان سنوي يحمل اسم شبطين ويجمع كبار الفنانين اللبنانيين.

• تنظيم أمسيات موسيقية ومسرحية دورية في ساحات البلدة أو في طبيعتها الخلابة.

• التعاون مع وزارة السياحة وهيئات ثقافية لتنشيط الحركة السياحية.

2. تسويق البلدة إعلاميًا وفنيًا

• إنشاء هوية إعلامية حديثة تُستخدم في الحملات الترويجية.

• إنتاج محتوى مرئي يعكس جمال شبطين وتراثها.

• تنظيم زيارات دورية لوجوه إعلامية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالبلدة.

• استضافة برامج فنية تُصوّر في شبطين لتسليط الضوء عليها كوجهة ثقافية.

3. دعم الشباب والمواهب المحلية

• تأسيس مركز ثقافي شبابي لتدريب وتنمية المواهب في مجالات متعددة.

• تشكيل لجنة فنية شبابية ضمن البلدية للمشاركة في تنظيم الأنشطة والفعاليات.

4. تحريك العجلة الاقتصادية من خلال الفن

• تشجيع تنظيم معارض وأسواق محلية بالتزامن مع المناسبات الثقافية.

• جذب الرعاة والمؤسسات لدعم الفعاليات والمشاريع ذات الطابع التنموي.

• توفير فرص عمل مرتبطة بالأنشطة الفنية والسياحية.

5. تجميل البلدة وتحسين بنيتها التحتية

• إطلاق مشروع "شبطين الأجمل" لتزيين الساحات العامة بالتعاون مع فنانين محليين.

• تطوير الأماكن العامة لتكون مؤهلة لاستضافة فعاليات ومناسبات.

يأتي ترشّح الآن أنطوان صالح في سياق سعي لائحة "الاتحاد والإنماء" إلى إدخال طاقات جديدة وخبرات متنوعة في العمل البلدي، بما يساهم في تطوير شبطين وتعزيز حضورها على الساحة اللبنانية.