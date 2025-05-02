مبادرة شديدة الأهمية بتوقيع مجتمع بيروت السينمائي و"سيدار آرتس – صبّاح إخوان"

ميرنا وليد - بيروت - قام مجتمع بيروت السينمائي (BFS) وشركة "سيدار آرتس – صبّاح إخوان" يوم أمس وخلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية من أجل إطلاق مشروع إقليمي رائد يحمل عنوان "She’s Got the Set – تمكين النساء خلف الكواليس"، وذلك من أجل حماية وتمكين النساء العاملات في مجالات السينما والتلفزيون والإعلام، ويأتي ذلك في خطوة مفصلية نحو العدالة الجندرية في القطاع السمعي البصري العربي.

تم التوقيع بعد إعلان السيدة لما صبّاح عن المبادرة رسميًا في حفل الافتتاح وتتضمن المبادرة برنامجًا متكاملاً من ركائز رئيسية هي:

- مدوّنة سلوك مصمّمة خصيصًا لضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة

- برامج توعوية وتدريبية في مواقع التصوير والإنتاج

- إعتماد مكان عمل آمن " للشركات الملتزمة بالمعايير

- منصة دعم سرية للإبلاغ وتلقّي المساعدة

- برامج توجيه مهني وتطوير للنساء في بداية مسيرتهن أو خلالها

- تنفيذ نموذجي من قِبل صبّاح إخوان في مشاريعها الإنتاجية

سام لحّود، رئيس مجتمع بيروت السينمائي صرح:"المرأة في صلب صناعتنا الإبداعية، لكنها كثيرًا ما تُترك بلا حماية. هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تغيير بنيوي، وتضع لبنان في طليعة التحوّل الثقافي في المنطقة."

أما لما صبّاح فصرحت:"التمكين يبدأ بالفعل. نحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة مع مجتمع بيروت السينمائي، وندعو جميع الجهات العاملة في هذا المجال للانضمام إلينا لبناء ثقافة مهنية جديدة."

وبموجب هذا الاتفاق، تصبح شركة "صبّاح إخوان" أول شركة إنتاج في العالم العربي تتبنّى هذا الإطار الكامل، وستموّل إنشاء منصة الدعم الرقمية الخاصة بالمشروع.

ويدعو الطرفان جميع شركات الإنتاج والمحطات التلفزيونية والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي والجمعيات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذا التحالف، من خلال تبنّي مدوّنة السلوك عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريبًا، وتقديم تقارير سنوية عن التقدم المُحرز خلال فعاليات مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

وتعزز هذه الشراكة دور مجتمع بيروت السينمائي كمؤسسة رائدة إقليميًا في قضايا تمكين النساء، وتمنحها حقوق الملكية الفكرية الكاملة للمشروع بما يشمل مدوّنة السلوك، وآليات التدريب، وشهادة الاعتماد، لتكون نموذجًا قابلًا للتطبيق والتوسّع في مختلف أنحاء العالم العربي.