كيم كارداشيان تُصاب بخيبة أمل..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن خيبة أملها من سفرها إلى الهند، مبررة ذلك بأن البلاد هناك لم تبدو كما ظهرت في فيلم "علاء الدين" .



على صعيد آخر أحدث كانيي ويست، حالة من الجدل، بعد ظهوره في بث مباشر، إنتقد خلاله حضانة أطفاله من قبل طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وخلال البث، ظهر كانيي ويست وعلى وجهه قناع يخفي ملامحه، وأبدى غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله، وقال مهدداً: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكداً أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي.

