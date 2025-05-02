ميرنا وليد - بيروت - عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن خيبة أملها من سفرها إلى الهند، مبررة ذلك بأن البلاد هناك لم تبدو كما ظهرت في فيلم "علاء الدين" .
على صعيد آخر أحدث كانيي ويست، حالة من الجدل، بعد ظهوره في بث مباشر، إنتقد خلاله حضانة أطفاله من قبل طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وخلال البث، ظهر كانيي ويست وعلى وجهه قناع يخفي ملامحه، وأبدى غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله، وقال مهدداً: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكداً أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تُصاب بخيبة أمل..والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.