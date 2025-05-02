حسين مقدم يثير الجدل .. هل انفصل عن زوجته ؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل اللبناني حسين مقدم الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي حيث أنه حذف كل الصور التي جمعته بزوجته إيمان نور الدين وهي أيضاً حذفت كل صورهما على صفحاتهما على وسائل التواصل الإجتماعي.



واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الامر دليل على أنهما انفصلا لكن لم يعلنا رسمياً الامر.

وإنه الزواج الثاني لحسين مقدم حيث أنه كان متزوجاً من الممثلة جوانا كركي في السابق، وبعد 6 سنوات من طلاقهما تزوج من إيمان المعروفة على السوشال ميديا، لكن يبدو أن الزواج انتهى.