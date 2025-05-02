عاصي الحلاني يتخطى هذا الرقم بـ "الحق علينا"

ميرنا وليد - بيروت - تخطى الفنان اللبناني عاصي الحلاني الـ 6 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الحق علينا"، وذلك بعد طرحها منذ 11 يوم تقريبا على قناته الخاصة عبر يوتيوب، اذ يتم تداولها بشكل كبير.



الجدير ذكره ان أغنية "الحق علينا" هي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي سليم عساف، ميكس وماستر عمر حايك، أما الفيديو كليب فقد صور تحت إشراف المخرج أحمد المنجد.

"الحق علينا" هي التعاون الأول الذي يجمع عاصي الحلاني وسليم عساف، من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، وذلك بعد طول إنتظار.

