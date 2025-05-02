لحظة مؤثرة بين الأمير ويليام وطفلة في اسكتلندا تشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في زيارة ملكية حديثة إلى جزيرة مول في اسكتلندا، خطف الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون قلوب المتابعين بلحظة إنسانية مؤثرة مع طفلة صغيرة تُدعى آيريس، ارتدت فستاناً أنيقاً يشبه فساتين الأميرات.

وفي مقطع فيديو انتشر على “إنستغرام”، ظهر الأمير ويليام وهو يدعو الطفلة لتقديم باقة من الزهور لزوجته كيت، قائلاً لها: “لديك أروع وأبهى فستان رأيته في حياتي”، مشجعاً إياها وسط الحشود وموجّهاً عناصر الأمن لإفساح الطريق لها نحو كيت.

وعندما اقتربت آيريس، انحنت كيت ميدلتون على ركبتيها وتفاعلت معها بحرارة قائلة: “لقد رأيتك عندما دخلنا! أردت أن آتي لرؤيتك، شكراً جزيلاً لك!”

جاءت هذه اللحظة خلال زيارة رسمية للزوجين تهدف إلى دعم إطلاق تمويل جديد لتحسين خدمات الصحة النفسية للشباب، ضمن جهود المؤسسة الملكية التي يقودانها لتعزيز الوعي النفسي وتمكين الشباب في المملكة المتحدة.

وقد أثار هذا التفاعل العفوي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الجمهور على اللطف والبساطة في تعامل الأميرين مع الأطفال، معتبرين اللحظة دليلاً جديدًا على قرب العائلة المالكة من الناس.