توم كروز يؤكد علاقته بآنا دي أرماس برحلة خاصة إلى لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت العلاقة العاطفية بين نجم هوليوود توم كروز والممثلة الإسبانية الكوبية آنا دي أرماس اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية وبين جمهور النجمين، خاصةً بعد ظهورهما المتكرر معاً في مناسبات متعددة خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لما نشره موقع ديلي ميل، أكّد كروز (62 عامًا) ودي أرماس (37 عامًا) علاقتهما رسميًا بعدما شوهدا يسافران سويًا إلى لندن هذا الأسبوع، وذلك قبيل أيام من عيد ميلاد النجمة. وقد حصل الموقع على صور حصرية للثنائي، حيث بدا كروز مبتهجًا وهو يقود طائرة مروحية إلى العاصمة البريطانية وبجانبه آنا دي أرماس.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الهوليوودي يخطط لحضور حفل عيد ميلاد النجم ديفيد بيكهام الخمسيني رفقة آنا، في أمسية خاصة مخصّصة لكبار الشخصيات تقام مساء الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من الثنائي قوله: “توم وآنا تقاطعت طريقهما منذ سنوات، لكن العلاقة توطدت مؤخرًا”، مضيفًا أن الثنائي يفكر في العمل معًا على مشروع سينمائي جديد، ويقضيان أوقاتًا ممتعة سواء على انفراد أو مع الأصدقاء المشتركين.

وأشار المصدر إلى أن كروز يحاول جاهدًا إثارة إعجاب آنا، ورافقها في رحلة خاصة إلى مدريد خلال عطلة عيد الفصح، مضيفًا: “يبدوان في غاية الانسجام والسعادة”.

وتعود علاقة التعارف بين كروز وآنا إلى عام 2019، حين شاركا في فيلم WASP Network، وقد ساعدتهما تلك التجربة في بناء صداقة استمرت حتى تطوّرت إلى علاقة عاطفية.

وذكر المصدر أن النجمة الإسبانية بينيلوب كروز، الصديقة المقربة لآنا، تدعم العلاقة وتبارك هذا الارتباط. كما أوضح أن آنا تجد في توم شعورًا نادرًا بالأمان، خصوصًا بعد تجربة مقلقة عاشتها سابقًا مع المطاردين والمعجبين، والتي دفعتها إلى الابتعاد عن لوس أنجلوس والعيش في منطقة نائية بولاية فيرمونت الأميركية.