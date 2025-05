هايلي بيبر متّهمة بتقليد سيلينا غوميز.. خطابها يُشعل الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت عارضة الأزياء هايلي بيبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد خطاب ألقته خلال تسلّمها جائزة “مبتكرة العام في مجال التجميل”، ضمن حفل توزيع جوائز الموضة السنوي التاسع الذي تنظمه صحيفة ديلي فرونت رو، حيث اتهمها الجمهور بتقليد سيلينا غوميز، حبيبة زوجها السابقة، في حديثها عن علامتها التجارية.

وقالت هايلي خلال كلمتها: “عندما بدأت ’رود‘، لم أرغب في تأسيسها لمجرد تأسيس علامة تجارية، بل أردت حقاً أن أخلق عالماً كاملاً.” وهو التصريح الذي أثار انتباه الجمهور بسبب تطابقه شبه الحرفي مع تصريح سابق أدلت به سيلينا غوميز عام 2021 في مقابلة مع مجلة Spécial Madame Figaro Arabia، عند حديثها عن إطلاق علامتها “Rare Beauty”.

وقالت سيلينا حينها: “لم أرغب في إطلاق خط مكياج من أجل إطلاق علامة تجارية. ما يهمني هو تنمية الجمال من الداخل.” وتابعت: “الفكرة أن أقول لمن سيشترين منتجات ’Rare Beauty‘: أنتِ جميلة، أنتِ مميزة، وهذا مكان يمكنك فيه تجربة أشياء مختلفة.”

وانتشر الفيديو الذي نشره حساب Access Hollywood على نطاق واسع، ما دفع عددًا من المتابعين إلى المقارنة بين الخطابين، معتبرين ما قالته هايلي “تقليداً صريحاً” لخطاب سيلينا. وعبّر البعض عن استيائهم في التعليقات، بينما دافع آخرون عن بيبر، معتبرين أن الأفكار قد تتشابه دون نية مسبقة.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من هايلي بيبر أو سيلينا غوميز على الجدل المتصاعد.

