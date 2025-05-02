بعد عقد من التغيير.. كلوي كارداشيان تكشف أسرار خسارة الوزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كلوي كارداشيان مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على “إنستغرام” يوم الاثنين الماضي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة بملابس سباحة من قطعتين تزيّنت بزخارف الكرز الحمراء، مستعرضةً عضلات بطنها المشدودة وجسمها المتناسق.

الصورة سرعان ما أثارت ضجة بين المتابعين الذين أشادوا بتحوّلها الجسدي اللافت، والذي تُوّج بنتائج واضحة بعد أكثر من عقد من الالتزام بنمط حياة صحي ورياضي. وصرّحت كلوي، البالغة من العمر 40 عامًا، بأن هذا العقد من حياتها سيكون الأفضل على الإطلاق، مؤكدة أن التغيير بدأ فعليًا بعد طلاقها من لاعب كرة السلة لامار أودوم عام 2013، والذي شكّل نقطة تحوّل محورية في حياتها.

وفي مقابلة مع مجلة Bustle، تحدثت كلوي عن تفاصيل روتينها اليومي، مشيرةً إلى أنها تستيقظ عند الساعة 4:30 صباحاً لتبدأ تمارينها الرياضية في تمام 5:30، وتُمارسها خمسة أيام في الأسبوع. كما تعتمد على نظام غذائي يتضمن سبع وجبات صغيرة يوميًا للحفاظ على طاقتها وتوازنها الغذائي.

وعلى الرغم من الاتهامات التي طالتها بشأن اللجوء إلى جراحات تجميلية أو استخدام أدوية مثل “أوزيمبيك” لإنقاص الوزن، نفت كلوي مرارًا تلك المزاعم، لكنها اعترفت مازحةً: “أتمنى لو كنتُ جرّبت أوزيمبيك حين كان وزني أكبر”.

رحلة كلوي كارداشيان في خسارة الوزن التي امتدت لأكثر من 10 سنوات تُعدّ اليوم مصدر إلهام لكثيرين، خاصةً أنها تشارك جمهورها بنصائحها وخططها وخبرتها في بناء نمط حياة متوازن وصحي، لتصبح واحدة من أكثر النساء تأثيرًا في مجال اللياقة البدنية والاهتمام بالذات.