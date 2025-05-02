حلا شيحة بالحجاب مجددًا: “الله يقبلنا كما نحن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه مرتديةً الحجاب برفقة أفراد عائلتها، وشاركت من خلاله رسالة مؤثرة عن الطاعات والتقرّب من الله، في منشور أثار تفاعلاً واسعاً من النجمات والجمهور على حد سواء.

وعلّقت حلا على الفيديو بكلمات حملت طابعًا إيمانيًا، فقالت: “بي أمل برب لا يغيب، الفرح والسعادة مع ربنا حاجة تانية. الشيطان يصعّب علينا الطاعة زي الصلاة وحُسن الخلق، ويقولّك: إنت إزاي تصلّي وإنت بتعمل المعاصي دي؟”

وأضافت مؤكدةً: “الله خلق الإنسان ينسى، ويضعف، ويخطئ، ولم يخلقه مثالياً… اذهب إلى الله حتى بمعاصيك، وضعها بين يديه، وسيقبلك في كل مرة، ولا يملّ الله حتى تملّوا.” ودعت جمهورها للتأمل في الفكرة، قائلةً: “مكيدة الشيطان بأنك لازم تكون مثالي حتى تكون صالح، موش الصحة.”

المنشور لقي دعمًا من عدد من النجمات، أبرزهن ياسمين عبد العزيز، جوري بكر، عبير صبري، وسلمى أبو ضيف، التي علّقت قائلةً: “أحب هذه الأفكار”، في إشارة إلى تقديرها لمضمون الرسالة التي وجهتها حلا.

ويُعد هذا الظهور خطوة جديدة ضمن التوجّه الروحي الذي تعكسه منشورات حلا شيحة، وسط تفاعل كبير من جمهورها المتابع لمسيرتها ومواقفها الشخصية.