بعد تعافيه من الجراحة.. مصطفى قمر يكثّف نشاطه الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري مصطفى قمر عن استعداده للعودة إلى نشاطه الفني بقوة بعد تعافيه من عملية جراحية دقيقة خضع لها في الأحبال الصوتية، مؤكداً لجمهوره أنه في تحسّن مستمر وأنه على وشك استئناف حفلاته الغنائية.

ومن المقرر أن يبدأ قمر جولته الفنية الجديدة في كندا، حيث يحيي أولى حفلاته يوم 10 أيار (مايو) في مدينة كالغاري، ثم يتوجّه إلى مدينة برلينتغون في 16 من الشهر نفسه، ويختتم جولته بحفلين في ميسيساغا يومي 17 و18 مايو.

وشارك قمر عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” تواريخ الحفلات، مؤكداً أن الجولة الكندية ستكون مميزة وتتضمن مفاجآت للجمهور، معرباً عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير، خاصة مع الإعلان عن نفاد التذاكر.

وفي سياق متصل، طمأن قمر محبيه حول حالته الصحية، قائلاً: “الحمد لله هناك تحسّن كبير، وأشكر كل من تواصل للاطمئنان عليّ، سأعود قريباً جداً لممارسة نشاطي الغنائي كالمعتاد”.

يُذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر كانت أغنية “صناعة مصرية”، التي لاقت تفاعلاً واسعاً، وهي من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتغزّل من خلالها بجمال المرأة المصرية بأسلوب غنائي جديد ومختلف.