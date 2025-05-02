برسالة مؤثرة.. روبرت دي نيرو يدعم ابنته المتحولة جنسياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب النجم العالمي روبرت دي نيرو، الحائز على جائزتي أوسكار، عن دعمه الكامل لابنته أيرين بعد إعلانها عن تحوّلها الجنسي، في تصريح صادق أطلقه يوم الثلاثاء عبر موقع TMZ، قال فيه: “أحببتُ آرون ودعمته عندما كان ابني، والآن أحبه وأدعمه عندما أصبح ابنتي”.

وأضاف بطل فيلم “يوم الصفر”: “لا أعرف ما المشكلة… فأنا أحب جميع أطفالي”، في تأكيد على احترامه لهويتهم واختياراتهم الشخصية.

وكان آرون، البالغ من العمر 29 عامًا، قد أعلن عن تحوّله إلى أيرين في مقابلة مع صحيفة Them، حيث تحدّث عن تجربته الشخصية وتأثير النساء السود في حياته، قائلاً: “جزء كبير من تحوّلي يعود لتأثير النساء السود فيّ… هذا الشعور جعلني أقرب إليهن وأكثر فخراً ببشرتي وهويتي الجديدة”.

وأوضحت الصحيفة أن أيرين استمدّت شجاعتها من نساء متحوّلات جنسياً تحدثن بصراحة عن تجاربهن على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن تلك القصص ألهمتها للمضي قدمًا.

وقالت أيرين في حديثها: “النساء المتحوّلات صريحات ومنفتحات، ووجودهن الملهم في المساحات العامة جعلني أشعر أن الوقت لم يفُت، ويمكنني أن أبدأ من جديد”.

وتُعدّ هذه الخطوة إعلانًا مؤثراً يعبّر عن التقبل الأسري والدعم العاطفي في واحدة من أكثر اللحظات تحولاً في حياة أيرين، كما تعكس صورة إنسانية نادرة عن النجم العالمي روبرت دي نيرو في علاقته بأسرته.