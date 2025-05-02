شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات سهر الصايغ عن حكيم باشا وردها على انتقادات اللهجة الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

حلت النجمة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء أمس، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة "ON"، للحديث عن نجاحها الفني بعد مشاركتها في مسلسل حكيم باشا، خلال الموسم الرمضاني 2025.

ردت سهر الصايغ على الانتقادات التي وُجهت للهجة المستخدمة في مسلسل "حكيم باشا"، مؤكدة احترامها الكامل لكل الآراء، ومعتبرة أن النقد جزء طبيعي ومتوقع من عرض أي عمل للجمهور.

قالت سهر الصايغ: "بالنسبالي الجمهور يقول اللي هو عايزه، على راسي وحقهم طبعا، إحنا بنعمل أعمال تُعرض للناس، وبنبقى منتظرين تقييمهم، فأي حد قال رأيه على راسي، وكتر خيرهم أنهم شافوا المسلسل".



سهر الصايغ من حلقة معكم منى الشاذلي

أضافت أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا لتقديم اللهجة الصعيدية بدقة، موضحة أنهم خضعوا لفترة طويلة من التدريب وجلسات البروفات تحت إشراف مصحح اللهجة محمود عفت، الذي وجّه كل فئة عمرية داخل النجع لتتكلم بأسلوبها الخاص. موضحة أن النجع الذي دارت فيه الأحداث هو مكان خيالي يُدعى "نجع الباشا"، لكنه منسوب جغرافيًا لمحافظة قنا في صعيد مصر.

كما أشارت إلى أن اختلاف اللهجات بين المراكز والنجوع وحتى بين الفئات العمرية أمر طبيعي في كل محافظات الصعيد، مردفة: "فكنا محددين المكان، وفي الصعيد بدءا من الجيزة وصولا لآخر الصعيد، اتقالنا إنه كل محافظة بل وكل مركز بل وكل نجع ليهم لكنة، وليهم مصطلحات خاصة بيهم، وجوا كل نجع كل فئة عمرية بتتكلم بطريقة، لأنه فيه ناس اللي راحت الجامعات الشباب، واللي بيسافروا على القاهرة وإسكندرية وما إلى ذلك، بتبدأ اللهجة شوية تدوب عندهم".



سهر الصايغ مع منى الشاذلى

وعن دور "برنسة" في المسلسل، أوضحت أنه شر مبالغ فيه، لكن الصناع مهدوا لذلك الشر منذ الحلقة الأولى، حتى لا يشعر الجمهور بخضة تجاه الأمر، موضحة أن الشخصية كانت ذات لمحة كوميدية، حتى يتقبل الجمهور أفعالها. مضيفة: "بعد المشهد اللي حطيت فيه التعبان، في ناس قالتلي أنا بدعي عليكي في العشرة الأواخر في رمضان، وفي ناس قالتلي قمت اطمن على ابني".

أشارت إلى أن الأحداث بيّنت سبب وصول "برنسة" إلى تلك المرحلة من الشر دراميا. مؤكدة أنها شخصية صعبة جدا. متابعة: "بعض المشاهد كانت بتكلم التعبان وتتغزل فيه، شر مطلق".

وفيما يتعلق بتعاملها مع الثعبان خلال الأحداث، أوضحت أن الثعبان كان معه مدربه الخاص خلال كواليس التصوير. مشيرة إلى أنهم أخبروها بأن الثعبان لن يضرها لأنه يُنتزع منه السُم كل 48 ساعة. مضيفة: "فمسكته وهو كان مخيف جدا بصراحة، وكان التصوير الساعة 5 الفجر والنهار قرب يطلع، فكان المشهد هيبقى راكور، فصورنا بسرعة لأن مفيش وقت وعشان كده مسكته".