إنفصال هذه الشخصية عن "شراب التوت"

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان شخصية "متيهان" ستنفصل عن مسلسل "شراب التوت"، وأشار البعض الى أن الأحداث ستُظهر سفره في العمل.



وكانت انتشرت صورة للممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو، المعروفة بـ "بامبي"، من وداعها لفريق مسلسل "شراب التوت"، وذلك برفقة "نورسما، ميري، ودوغا"، في حين غابت "نيلاي" عن الصورة، ما يعزز حقيقة الخبر الذي انتشر بأن دور "بامبي" لم ينتهِ كما قيل مؤخراً، إلا أنه تم طردها من المسلسل، بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي"، والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.