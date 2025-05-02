مادلين مطر وخالد الجراح يطرحان " وعيونها "

ميرنا وليد - بيروت - ديو غنائي جديد تم طرحه وهو يجمع بين الفنانة مادلين مطر والفنان خالد الجراح، ويحمل عنوان "وعيونها"، من كلمات وألحان خالد الجراح وتوزيع إليان دبس، أما الكليب إخراج رودي معوض.



موقع "الفن" تواجد في موقع التصوير الخاص بالأغنية، وكان له حديث مع الفنانين تشاهدونه من خلال الضغط على .

وتقول كلمات الأغنية :

"وعيونها ما خونها أصلا أموت بدونها

وصلولها قولولها توقف عقبري بطولها

هذا الجمال لي يرد الروح

حاجبها سيف والجفن مذبوح

من طيبها وترتيبها تحط الصبايا بجيبها

من طيبها وترتيبها تحط الصبايا بجيبها

يا شيخ روحي وسيدها

كل يوم يمك عيدها

شفتك أنا وما سلمت الروح مدت ايدها

قلبي عاشق مغروم وعيوني مجافيها النوم

يوم الأعوفك مفروض يكون بعمري آخر يوم

قلبي عاشق مغروم وعيوني مجافيها النوم يوم الأعوفك مفروض يكون بعمري آخر يوم

وخدودها وشفافها الأخرس يصيح ان شافها

نظراتها تقنص قنص ما تغلط بأهدافها

شايف شعرها عالكتف مفرود

قمرة الوجه والليالي سود

من ساسها لحد راسها حلوة ورهيب إحساسها

من ساسها لحد راسها حلوة ورهيب إحساسها

خيالها وغيرك فلا يحلالها

يل إسمك يشرف بلد صيتك يخوف رجالها

وحدك تمشي وعالي الراس لا حماية ولا حراس

هي الهيبة بس من الله ينطيها لناس وناس

وحدك تمشي وعالي الراس لا حماية ولا حراس هي الهيبة بس من الله ينطيها لناس وناس

قلبي عاشق مغروم وعيوني مجافيها النوم

يوم الأعوفك مفروض يكون بعمري آخر يوم"