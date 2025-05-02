ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية آية سماحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور احتفلت من خلاله بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد السباعي.

ونشرت آية عبر صفحتها مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها، وأرفقتها بتعليق تغزلت فيه بكلمات رومانسية، إذ كتبت في تعليقها: "كل سنة وانت يعجبني كلك يا ولا، كلك عاجبني، كل سنة وانت سيد الرجالة".

وأرفقت آية الصور بأغنية رومانسية مميزة إذ اختارت أغنية "عاجبني كلك يا ولا".

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال آية سماحة مسلسل "الكابتن" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، والذي شاركت فيه إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، محمد رضوان، وآخرون.

كانت هذه تفاصيل خبر آية سماحة تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.