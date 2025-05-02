“لام شمسية” من الشاشة إلى الواقع.. تفاعل مؤثر مع قضية الطفل ياسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل التفاعل الشعبي الواسع مع الحكم القضائي في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل المصري ياسين، خرج صنّاع مسلسل “لام شمسية” عن صمتهم برسالة مؤثرة تمزج بين الامتنان والدعوة إلى العقلانية، مؤكدين أن الفن أدّى دوره والآن جاء دور المجتمع والقانون.

ونشر فريق العمل بيانًا رسميًا عبر الصفحة الخاصة بالمسلسل على “إنستغرام”، قالوا فيه: “مقدّرين وممتنّين للغاية لكل الإشادات بدور المسلسل في تحريك المياه الراكدة للإنكار المجتمعي… هذا واجب إنساني وفني، وصُنع بمحبة حقيقية لهذا الوطن.”

ودعوا الجمهور إلى عدم الخلط بين العمل الدرامي والواقع القضائي، مؤكدين: “نرجو تغليب المهنية على العاطفة، وعدم نشر صور أبطال المسلسل إلى جانب صور المتورطين في هذه القضية أو غيرها، فهذا الربط ظالم للفنانين الذين آمنوا برسالتهم الفنية وقدّموها بإخلاص من دون أي اعتبار لصورتهم الشخصية في مجتمع لا يزال يخلط بين الحقيقة والخيال.”

البيان شدّد على أن المسلسل أدّى رسالته، والكرة الآن في ملعب المجتمع لتمكين أهالي الضحايا وإعلاء صوت العدالة.

من جانبها، تفاعلت النجمة أمينة خليل مع الحكم بنشر مشهد النطق بالحكم من المسلسل، وعلّقت: “يوسف خد حقه واتحكم على وسام”, في إشارة رمزية لتقاطع الفن مع الواقع. كما شارك كل من الفنان أحمد السعدني والمخرج كريم الشناوي مقطعاً غنائياً لريهام عبد الحكيم وهي تغني “اسلمي يا مصر”، تعبيرًا عن امتنانهم لانتصار العدالة.

وأكدت الكاتبة مريم نعوم أن لا علاقة مباشرة بين أحداث “لام شمسية” وقضية الطفل ياسين، مشيرة إلى أن العمل بدأ تطويره منذ عام 2019، وقالت: “المشروع متأثر بالواقع… وللأسف، الواقع متشابه.”

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ 6 سنوات داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، في قضية هزّت الرأي العام المصري، وتحوّل فيها الطفل ياسين إلى رمز شجاعة وأمل، لا سيما بعد تداول صور له مرتديًا قناع “سبايدر مان” خلال حضوره جلسات المحكمة.