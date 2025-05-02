أسما إبراهيم في جلسة تصوير جديدة.. إطلالة تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضعت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد سيف خطفت الأنظار، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وعصرية تجمع بين الرقي والبساطة أشرف عليها الستايلست إيهاب العدلي.

في الصور، تألقت أسما بإطلالة رياضية أنيقة من DIOR، إذ ارتدت توب أبيض بقصّة غير متناسقة (one-shoulder) أضفى عليها لمسة عصرية وراقية، ونسّقته مع بنطال رياضي أسود بلمسات بيضاء جانبية، ما أظهر رشاقتها وأناقتها في آنٍ معًا. وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض يعكس الراحة والعفوية في الأسلوب.

وفي لقطة مقربة أخرى، ظهرت أسما بنظارات شمسية سوداء من ديور أيضاً ذات تصميم كلاسيكي جريء، أضافت المزيد من الغموض والجرأة على إطلالتها، كما ارتدت سوارًا بسيطًا من الألماس على يدها، ما زاد من فخامة الإطلالة دون تكلف.

تميزت الصور بخلفية بيضاء ناعمة، ما أتاح التركيز الكامل على تفاصيل الإطلالة وجمالها الطبيعي، حيث بدت واثقة ومتألقة بتعبيرات وجه هادئة وواثقة.

بالنسبة للماكياج وضع خبير التجميل اللبناني أحمد الأسير لمسته الخاصة على وجه أسما إبراهيم، حيث إختار ماكياجًا ناعمًا ومتوازنًا أبرز ملامحها بأسلوب أنيق وطبيعي.