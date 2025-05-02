بشرى تدافع عن محمد رمضان وترد على التنمر: “هخدك القسم وآخد حقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات إعلامية خلال مشاركتها في “مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير”، علّقت الفنانة بشرى على الانتقادات المتكررة التي تطاول الفنان محمد رمضان، وآخرها بعد حفله في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة الأميركية، مشيدةً بقدرته على التعامل مع الهجوم الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت بشرى: “النقد مش جديد على أي فنان، خصوصاً محمد رمضان، فهو متعود عليه وبيعرف يتعامل مع السوشيال ميديا كويس، وجريء وعنده وجهة نظره وبيتابعه شباب كتير وبيحبّوه”، مشيرة إلى أن بعض السلوكيات التي تثير الجدل محلياً قد لا تثير الاهتمام في البيئات العالمية، والسبب يعود للاختلاف الثقافي.

وأكدت أن رمضان اعتاد الخروج عن الإطار التقليدي، وأن جمهوره يتقبّله بهذه الصورة، رغم الجدل الذي يرافقه أحياناً.

وفي سياق آخر، تناولت بشرى قضية التنمّر على الفنانات بسبب الظهور من دون مكياج، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي تجاوز قد يمسّ كرامتها أو ملامحها، وقالت: “من حقك تنتقدني بأدب، لكن لو هتقلّ أدبك هخدك القسم وآخد حقي”.

وتحدثت عن تجربتها في مسلسل “سيد الناس”، مشيرة إلى أنها تعمّدت الظهور من دون مكياج لتناسب طبيعة الشخصية التي تؤديها، وهي أم مصرية قادمة من الخارج، قائلة: “هما معندهمش البهرجة ورفاهية البوتوكس، وكان لازم أظهر بشكل طبيعي”.

وأضافت: “مش لازم أشيل كل التجاعيد، دي حاجات مهمة في وجه الممثل، لأنها بتعكس انفعالاته ومشاعره، وده جزء أساسي من التمثيل الحقيقي”.