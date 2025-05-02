هند صبري ضمن أقوى 100 امرأة تأثيراً في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تكريمها في النسخة الثامنة من “مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة”، عبّرت النجمة هند صبري عن فخرها باختيارها ضمن قائمة أكثر 100 سيدة تأثيراً في العالم، مؤكدة أن هذا النوع من التكريمات يُحمّلها مسؤولية إضافية تجاه جمهورها.

وفي تصريحات إعلامية على هامش المهرجان، شددت هند على أهمية الصدق والشفافية في تعامل الفنان مع الجمهور، قائلة: “الصدق هو الذي يساهم بكسب محبة الجمهور، وهذه الاستراتيجية يجب اعتمادها دائماً”.

وكشفت هند صبري عن تحضيرها لمسلسل قصير جديد مؤلف من عشر حلقات من إخراج مريم الأحمدي، سيُعرض عبر منصة “شاهد”، مشيرة إلى أنها ستظهر من خلاله بشخصية مختلفة وفي حقبة زمنية غير مألوفة بالنسبة لها. كما أعلنت عن مشروع فيلم جديد تتعاون فيه مع النجم أحمد حلمي.

وعن تفاصيل المسلسل الجديد، فضّلت صبري التكتّم، مكتفية بالقول: “مش أعرف أقول دلوقتي، ولكن الدور مختلف”.