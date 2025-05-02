هجوم على ديمة بياعة بسبب بث نابي على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة السورية ديمة بياعة لهجوم جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في بثّ مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، أثار جدلاً واسعًا بسبب محتواه وتفاعلاتها.

وفي أحدث ظهور لها، شاركت ديمة بياعة البث مع أحد المدوّنين، الذي استخدم عبارات نابية وأسلوباً مبتذلاً في اللعب بالكلمات، من دون أن تعترض بياعة، بل دعت إلى “أخذ الأمور بحُسن نية”، ما زاد من حدة الانتقادات الموجّهة إليها.

الهجوم لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق أن تعرّضت للسخرية والاتهام بالكذب في بث مباشر سابق جمعها بالممثلة هدى شعراوي ومدوّنة تُعرف باسم “رشروش”، حين شكّك المدوّن “بطران” في صحة تصريحات بياعة بشأن مسلسل “باب الحارة”، مؤكداً أنها لم تُعرض عليها المشاركة، على عكس ما قالت.

وتصاعد التوتر حين سأل “بطران” عن أجرها في الأعمال الدرامية، فردّت بأنه يصل إلى 200 ألف دولار، الأمر الذي قابله بسخرية لاذعة قائلاً: “200 ألف وقاعدة بتيك توك؟”، ما دفع ديمة بياعة إلى الانسحاب من البث المباشر بشكل مفاجئ، بينما استمر المدوّن في السخرية منها.

تصرفات ديمة بياعة على “تيك توك” باتت محطّ جدل مستمر، في ظل مطالبات بعض المتابعين لها بالعودة إلى صورتها المهنية كممثلة بعيداً عن منصات الترفيه التفاعلي التي تُعرّضها للانتقاد.