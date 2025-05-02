الملك تشارلز يفتح قلبه: رسائل دعم وتأمل من داخل معركته مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية مؤثرة، تحدّث الملك تشارلز الثالث بصراحة عن رحلته مع مرض السرطان، موجّهًا رسالة خاصة إلى ضيوف قصر باكنغهام خلال فعالية تكريمية لداعمي مرضى السرطان والعاملين في الجمعيات الخيرية.

وقال الملك في كلمته: “كل تشخيص، وكل حالة جديدة، هي تجربة مرهبة، وأحياناً مخيفة، للمريض ولمَن يحبّونه… وبصفتي أحد هؤلاء الأشخاص، يمكنني أن أشهد على أنها قد تكون أيضاً تجربة تُظهر لنا أعظم مشاعر التعاطف”. وأضاف: “أصعب لحظات المرض يمكن أن تُضاء بأكبر قدر من التعاطف”.

وتابع الملك تشارلز: “لقد زاد هذا من تقديري للعمل الاستثنائي الذي تقوم به هذه المنظمات والأشخاص المتميزون، والذين زرتهم ودعمتهم على مر السنين. أعرف جيداً شعور القلق والخوف الذي يُرافق التشخيص… لكنني أعرف أيضاً مدى قوة التواصل الإنساني والدعم المشترك”.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في عام 2024 عن إصابة الملك بمرض السرطان، وذلك خلال إجراء روتيني لعلاج تضخم البروستاتة الحميد، حيث كشفت الفحوصات وجود مؤشرات على إصابة سرطانية.

وأوضح البيان الملكي آنذاك أن الملك بدأ برنامجًا علاجيًا منتظمًا، وعلّق مشاركاته في المهام العامة مؤقتًا بناءً على نصيحة الأطباء، مع الاستمرار في أداء واجباته الرسمية الأساسية.

وختم البيان بالتأكيد على امتنان الملك لفريقه الطبي، مشيدًا بسرعة تدخلهم، ومشيرًا إلى أن الملك اختار الإفصاح عن مرضه بشكل شفاف، بهدف الحد من التكهنات وتعزيز التوعية العامة تجاه مرضى السرطان حول العالم.