شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للموسيقى تتغنى بأعمال فيروز 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون الهوية الفنية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 15 مايو على مسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أشهر أغانى النجمة اللبنانية فيروز، ويشارك في الحفل عدد من مطربي الفرقة وهم أحمد عفت، أشرف وليد، مى حسن، وبمشاركة الفنانة سوما،، ومن المفترض أن يقدموا خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني فيروز التي يعشقها الجمهور.

الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربى حفاظًا عليه من الاندثار.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تشارك جمهورها كل المناسبات الاجتماعية والقومية والدينية من خلال فعاليات متنوعة تحقيقاً لدورها الرائد والهادف لنشر الإبداع الجاد وتطوير وتنمية الحس الفنى لأبناء الوطن.