شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الموسم الثانى والثالث من Three Body Problem بداية من ربيع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس بدأ تصوير الموسم الثانى والثالث من سلسلة Three Body Problem، خلال بريع العام الجارى، على أن يستمر التصوير حتى عام 2027، وذلك بعدما تم تجديد العمل لموسمين فى يونيو 2024.

تدور أحداث Three-Body Problem، فى المستقبل، حيث ينتظر البشر غزوًا فضائيًا للوصول إلى الأرض، وتم الكشف عن ما يلى حول حبكة المسلسل..

تدور قصة مسلسل Three-Body Problem حول يي وينجي، عالمة الفيزياء الفلكية، التى حاولت بعد أن شهدت وفاة والدها على يد الحرس الأحمر، مساعدة الأجانب فى غزوهم، وفي الوقت نفسه، تقوم الفصائل المتحاربة المختلفة والجماعات المتمردة على الأرض بالتخطيط لطرق التعامل مع الهجوم القادم.

أنشأ المؤلف ديفيد بينيوف بمساعدة آخرين سلسلة الخيال العلمى الجديدة Three-Body Problem، بناء على سلسلة الكتب الصينية للمؤلف Liu Cixin، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriefianle".

ويقوم الممثل العالمى ليام كننجهام بطل سلسلة Game Of Thrones، الذى لعب شخصية السير دافوس سيورث، ببطولة مسلسل الخيال العلمى الجديد Three-Body Problem بمشاركة كل من بنديكت وونج، جون برادلي، جوفان أديبو، إيزا جونزاليس، جيس هونج، مارلو كيلي، أليكس شارب، سي شيموكا، زين تسينج، وسامر عثماني.