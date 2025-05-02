شكرا لقرائتكم خبر عن موسم استثنائى لـ ماهر صلاح بالتعاون مع أصالة وبهاء سلطان وكارمن ونيكول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهندس الصوت ماهر صلاح فترة من النشاط الفنى المكثف، حيث يتولى حاليًا الإشراف على هندسة الصوت في عدد من الألبومات الغنائية الجديدة لنجوم بارزين في الساحة الفنية، من بينهم أصالة، كارمن سليمان، نيكول سابا، وبهاء سلطان.



ماهر صلاح وأصالة

ويعمل ماهر صلاح على تقديم تجربة صوتية استثنائية ومبتكرة في هذه المشاريع، عبر استخدام أحدث التقنيات والتفاصيل الصوتية التي تبرز جمال الأصوات وتضفي طابعاً خاصاً على كل عمل فني، وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي يحظى بها صلاح من كبار الفنانين، وحرصهم على تقديم أعمال غنائية على أعلى مستوى من الجودة والاحتراف.



ماهر صلاح وكارمن سليمان

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.



ماهر صلاح ونيكول سابا

جدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك، كما أنها قد أطلقت العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات ولاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.