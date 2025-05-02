شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى وسوسن بدر تقدمان بطولة مسلسل جديد بعنوان هناء وشيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة سوسن بدر للمشاركة فى بطولة مسلسل "هناء وشيرين"، وهو العمل التى تدور قصته فى قالب كوميدى، إذ تشترك فى بطولته مع الفنانة هالة صدقى فى تجربة مختلفة على الثنائى.

وشاركت سوسن بدر خلال موسم دراما رمضان الماضى بأكثر من عمل بداية من مسلسل أثينا الذى يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

فى حين أن المسلسل الثاني هو الكابتن بطولة كل من: أكرم حسني، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وآخرون، المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

أما هالة صدقى فقدمت فى رمضان الماضى، مسلسل قهوة المحطة من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد، أحمد ماجد، يوسف عثمان، ضياء عبد الخالق، فتوح أحمد، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.