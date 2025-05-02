بحضور حاشد.. كريستا ماريا أبو عقل تحيي حفلاً غنائياً ناجحاً

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية الشابة كريستا ماريا أبو عقل حفلاً غنائياً ناجحاً على مسرح Marcellin Champagnat في كندا، وقدمت بصوتها وعزمها كل عناوين الفرح والسلام والقوة والاتحاد، ومغنت لبلدها لبنان على طريقتها.



قدمت ساندرا حلو الحفل، وقالت قبل دخول كريتسا ماريا: "نجتمع اليوم لنحتفل بنجمة شابة، وُلدت في زحلة، لبنان، وتمكّنت من أن تأسر قلوبنا بصوتها الآسر وأصالتها المؤثرة. كريستا ماريا، التي وصلت إلى نصف نهائيات برنامج La Voix، لم تكتفِ بكونها فنانة فحسب، بل سرعان ما أصبحت رمزًا للأمل والصمود، ومنارةً للوعد والطموح بالنسبة إلينا جميعًا. وقد سررت بأن أدعوها لتوقيع السجل الذهبي لمدينة لافال، تكريمًا لنجاحها، ودعمًا لهذه الشابة التي حلمت كبيرًا، وأصبحت مصدر إلهام للعديد من الشبان والشابات كي يسيروا على خطاها. كريستا ماريا تجسّد هذا الحلم الجريء، وفي عالم غالبًا ما يلفّه الظلام والاضطراب، تلمع كريستا ببريق نادر. كل نغمة تغنيها هي جزء من روحها، من حكايتها، صدى نابض لنضالاتها، وأفراحها، وتطلّعاتها، وحقيقة هويتها. وهي تذكّرنا بأنّ الموسيقى ليست مجرّد فن، بل لغة تجمعنا، وجسر يتجاوز اختلافاتنا، ويحتفي بروعة التنوّع الذي يشكّلنا. وهذا المساء، ستشارك حلمها مع أكثر من 500 شخص، مستعدّين للسفر معها على وقع سحر صوتها. فلنستقبل الآن، من دون تأخير، هذه السفيرة لأرزة لبنان، التي نفخر بها جميعًا، والتي تحمل إرث أجدادها بكل محبة واعتزاز."

وقد حضر الحفل النائبة في البرلمان الكندي آني كوتراكيس، النائبتان في البرلمان الكيبيكي أليس بو خليل وصونا لاكويان أوليفييه، ممثلو قنصل لبنان العام، القنصل التونسي كمال مكاس، راعي ابرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد الجاويش، رئيس بلدية لافال ستيفان بواييه ممثلا بعضو البلدية ساندرا الحلو، رئيس بلدية سان لوران آلان دو سوزا وعضو بلديتها عارف سالم، أعضاء بلدية بيارفون CATHERINE CLEMENT TALBOT, BENOIT LANGEVIN, LOUISE LEROUX, CHAHI TARAKJIAN، ممثلون عن الاحزاب اللبنانية، الكتائب اللبنانية برئاسة جاكلين طنوس، القوات اللبنانية برئاسة نائب رئيس فرع مونتريال بشير نادر، هيئة كولكو في التيار الوطني الحر برئاسة منسق كندا طوني مناسا،رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية بسام طوشان واعضاء، رئيس نادي زحلة شارل ابو خاطر ، واعضاء، ممثلون عن جمعيات ومؤسسات لبنانية وكندية.

أضافة إلى تواجد الفنان العاملي Corneille ووفد من شركته Maison Kanda التي انضمت الى صفوفها الشابة الواعدة بعيد برنامج LA VOIX.

كما حضر الفنان العالمي Corneille ووفد من شركته Maison Kanda التي انضمت الى صفوفها الشابة الواعدة بعيد برنامج LA VOIX.