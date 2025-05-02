شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الـ11 بقاعة سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، حيث يشهد الحفل إعلان الأفلام الفائزة فى كل مسابقة على حدة، وذلك بحضور عدد من الفنانين وصناع الأفلام.

وكانت الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير شهدت عددا من الندوات والحلقات النقاشية المختلفة حول مختلف القضايا التى تمس السينما وصناعة الأفلام القصيرة، والمهرجانات السينمائيّة المختلفة، إلى جانب عرض عدد كبير من الأفلام القصيرة من دول مختلفة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شهدت تلك الدورة تكريم النجمة ريهام عبد الغفور بعد نجاحها الكبير مؤخرا، وأقامت ندوة خاصة لها تحدثت من خلالها عن أبرز المحطات في مشوارها الفني والتحديات التي واجهتها، بالإضافة ندوة أخرى للنجم الشاب أحمد مالك وذلك بعد تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ11.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذى تأسس عام 2015، يُقام سنويًا فى شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.